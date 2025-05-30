Более 310 лифтов заменили в Подмосковье с начала года

Фондом капитального ремонта, подведомственным министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья произведена замена лифтового оборудования в 311 многоквартирных домах региона с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Только за последнюю неделю в МКД Подмосковья появилось еще 14 обновленных лифтов, из них 9 в Клину, 5 в Королеве.

Новое оборудование оснащено антивандальными функциями, энергосберегающим светодиодным освещением и «умными датчиками», предотвращающими закрытие дверей при малейших препятствиях.

Приемка каждого введенного в эксплуатацию лифтового оборудования проходит с обязательным участием контролирующих органов и собственников помещений в доме.

На текущий момент региональная программа на 2025 год выполнена более чем на 85%. До конца года в домах региона появится еще 48 лифтов.

Проверить, включен ли ваш дом в программу капре монта и сроки проведения работ, можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.