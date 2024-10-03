Более 300 подъездных дверей отремонтировано в МКД Подмосковья с июля

В период с июля по сентябрь специалисты коммунальных служб Подмосковья под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провели ремонт более 300 входных дверей в местах общего пользования, сообщает пресс-служба ведомства.

Все работы выполнялись как по плану, так и по заявкам жителей.

По вопросам текущего ремонта и содержания подъездов следует обращаться в управляющую компанию. Она обязана надлежащим образом предоставлять услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Также можно оставить заявку на портале ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.