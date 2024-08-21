Более 2 тыс домов подключили к газу в Дмитровском округе в рамках соцгазификации

Под действие президентской программы «Социальная газификация» в Дмитровском округе попали 194 населенных пункта. Уже подключено более 2 тыс. домовладений и подано более 8,5 тыс. заявок на заключение комплексного договора . Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках проекта сети подводятся к границам участков зарегистрированных домов бесплатно для жителей. Единственный критерий — дом должен быть официально оформлен. Так, к 6424 участкам уже подведены сети газопровода (без взимания средств граждан).

На днях бригада АО «Мособлгаз» приступила к строительно-монтажным работам на участке жителя из города Яхромы.

Согласно проекту, источником газификации дома заявителя стал распределительный подземный газопровод диаметром 110 мм. От него специалисты проложили газопровод к участку и подвели газопровод к дому. Далее, по готовности заказчика, в удобный для него день, бригада выполнит работы по прокладке фасадного и внутреннего газопроводов, установит краны на газоиспользующее оборудование.

С апреля этого года программа социальной газификации распространена и на дома в садоводческих товариществах. Газ подводится к границам участков жителей бесплатно. Главное — СНТ должен находиться в границах газифицированных населенных пунктов региона.

Предварительный расчет стоимости работ по строительству газопровода внутри границ земельного участка заявителя в рамках догазификации можно произвести с помощью калькулятора.

Стоимость зависит от объема строительных работ, протяженности, способа прокладки газопровода и от выбранного вами оборудования.

Документы на подключение, в том числе льготное, можно подать:

в МФЦ;

на регпортале госуслуг;

на сайте Мособлгаза.

Кроме того, размещена интерактивная карта, где видно, как и где ведутся работы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.