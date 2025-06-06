Более 1,9 тыс жителей Подмосковья воспользовались льготами соцгазицикации

За три года действия льгот по программе Социальной газификации дополнительными мерами поддержки воспользовались более 1,9 тыс. жителей Подмосковья. Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Московская область первой в России начала предоставлять льготы на Социальную газификацию. Вместе с правительством Московской области мы работаем над тем, чтобы снизить финансовую нагрузку и повысить доступность газа для большего количества жителей: перечень льготных категорий расширяется. Если раньше воспользоваться льготой могли только семьи с пятью и более детьми, то сейчас возможность бесплатного подключения к газу предоставляется многодетным семьям, имеющим от троих детей. Льготами могут воспользоваться более десяти категорий граждан», — рассказал генеральный директор «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Недавно сотрудники «Мособлгаза» подключили к газу дом многодетной семьи Францевых из Дмитрова: льгота на Социальную газификацию полностью покрыла стоимость работ внутри участка и газовое оборудование — плиту и котел. Алена и Анатолий переехали в Дмитров из Херсонской области, в доме проживают два года, воспитывают шестерых детей.

Всего в Дмитрове «Мособлгаз» подключил к централизованному газоснабжению 321 домов, на данный момент работы ведутся в еще 212 домовладениях.

«Подмосковье — регион-лидер в вопросах реализации президентской программы социальной газификации. В рамках этой программы в этом году запланировано подключение 18 тыс. домовладений в регионе. Мы стремимся обеспечить доступ к «голубому топливу» для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В ведомстве напомнили, что социальная газификация — бессрочный проект, который действует в газифицированных населенных пунктах. С апреля текущего года в него также вошли СНТ, расположенные в границах газифицированных населенных пунктов региона. Газ подводится к границам участков жителей бесплатно: для этого необходимо подать заявку через личный кабинет клиента.

Подключить дом к газу удобнее всего по комплексному договору с Мособлгазом, в который входят следующие виды работ:

проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода);

строительно-монтажные работы в границах участка;

техническое обслуживание газового оборудования;

поставка газа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.