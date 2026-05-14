Более 1,5 тыс домовладений подключили по программе соцгазификации в Балашихе

Балашиха — один из крупнейших и динамично развивающихся муниципалитетов Подмосковья. В состав Городского округа входит 12 сел и деревень, для которых тема социальной газификации остается приоритетной. Эти и другие темы по развитию сельских территорий стали основными темами Форума «Есть результат!», который прошел 13 мая в Омске, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Социальная догазификация — один из пунктов народной программы Единой России, а закон о бесплатном доведении газа до участков Владимир Путин подписал в 2021 году. Ее главный принцип — бесплатное подведение газа до границ земельных участков жителей в уже газифицированных населенных пунктах, а льготным категориям заявителей — газ доводят бесплатно до газового оборудования.

«В нашем городе уже более 2000 домовладений подали соответствующие заявки. И уже более 1500 домов сегодня подключены в рамках программы социальной газификации. Мы продолжаем эту работу совместно с областным правительством, с компанией „Мособлгаз“, взаимодействуем с нашими жителями и подключаем все новые домовладения», — сказал секретарь местного отделения партии Единая Россия, глава Балашихи Сергей Юров.

Одним из тех, кто воспользовался программой, стал многодетный отец, житель города Иван Луханин. Его семья планирует переезд в собственный дом уже осенью текущего года.

«Газификация очень сильно помогла. В первую очередь тем, что теперь в зимний период, в холодный период, можно продолжать строительство, непосредственно внутреннюю отделку дома. А переезжать планируем, ну, я думаю, уже осенью, в сентябре планируем детей уже отправлять в школу из нового жилья», — поделился Иван Луханин.

Сегодня Единая Россия продолжает собирать наказы в новую Народную программу. Как и прежде, программа партии будет разрабатываться вместе с жителями. Поделиться своими инициативами может каждый желающий на портале естьрезультат.рф, по телефону горячей линии: 8‑800‑200‑89‑50, в местной общественной приемной Единой России по адресу: ул. Парковая, д. 7. Телефон для предварительной записи: 8 (985) 193-64-03.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев расссказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.