Более 100 км газопроводов ежегодно прокладывают и реконструируют в Москве

Газовому хозяйству Москвы исполнилось 159 лет. Ежегодно специалисты прокладывают и реконструируют в столице более 100 км газопроводов, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Система газоснабжения мегаполиса оснащена свыше 9 тыс. км труб. «Голубое топливо» используется в энергетике, промышленности и домах

Сейчас специалисты завершают модернизацию 12 газопроводов-дюкеров, 10 из которых уже реконструировали. Кроме того, в ТиНАО были возведены новые газорегуляторные пункты. К концу 2024 года там появится еще один — «Никольский». В работах используют отечественное оборудование.

Также сотрудники «Мосгаза» занимаются восстановлением инфраструктуры в Донецке и помогают жителям Курской области.

Ранее стало известно, что свыше 15,5 км газопроводов построили в Новой Москве с начала года. Новая сеть была интегрирована в единую систему газоснабжения столицы.