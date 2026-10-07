Психолог предупредил о рисках тестирования школьников

Психолог Алексей Хандохин считает, что опросы школьников о кризисных состояниях могут повышать риски, если специалисты не сопровождают их разъяснениями, сообщает pravda-nn.ru .

Единая система психологического тестирования и мониторинга помогает выявлять факторы риска, стресс и склонность к зависимому поведению. Участие добровольное, ответы обезличены и недоступны учителям и одноклассникам.

Хандохин отметил пользу ранней диагностики, но предупредил: вопросы могут вызвать интерес к опасной теме у детей, которые прежде о ней не задумывались.

«Если раньше у них не было интереса и желания вообще эту тему изучить, то сейчас она появилась. Когда идет определенное информирование, пусть через тест, пусть через благое желание диагностировать детей, которые об этом думают, мы увеличиваем шансы того, что, предотвращая риски у одних, мы создаем осведомленность других. Идут ли детки у нас к родителям, чтобы спросить: „Слушайте, у нас вот такие тесты, давайте-ка разберемся“. Конечно, этого они не делают, а идут в интернет, в социальные сети», — рассказал Алексей Хандохин.

По мнению психолога, специалисты должны объяснять детям и родителям цель опроса и значение результатов. После тестирования важно рассказать, как справляться со стрессом, что делать в кризисной ситуации и к кому обращаться за помощью.

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