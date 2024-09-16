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Свыше 15,5 км газопроводов построили в Новой Москве с начала года

С начала 2024 года на территории Новой Москвы было построено более 15,5 км газопроводов в рамках соответствующей программы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время на территории округов ведется активное строительство гражданских, промышленных и социальных объектов, что повлечет рост потребления природного газа», — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что вопросам обеспечения надежного газоснабжения ТиНАО в мегаполисе уделяется особое внимание.

Как уточнил вице-мэр, новая сеть газопроводов была интегрирована в единую систему газоснабжения Москвы. С помощью нее покрывается растущая потребность ТиНАО в «голубом топливе».

«Предусмотрено резервирование пропускной способности новых газопроводов. Они оснащаются автоматизированными устройствами, позволяющими при необходимости дистанционно отключать участки сети и переводить потребителей на резервные схемы газоснабжения», — пояснил заммэра.

По его словам, при строительстве таких объектов используются только российские материалы и оборудование.

Бирюков добавил, с 2018 года в Новой Москве построили около 200 км газовых сетей, их срок службы составляет свыше 40 лет.