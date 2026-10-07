Психолог назвала ревность и контроль признаками сталкинга

Психолог Александра Миллер рассказала, что патологическая ревность и попытки контролировать время, общение и перемещения человека могут указывать на сталкинг, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, сталкинг связан с нарушением личных границ и может возникать из-за страха потери и привязанности. Человек может ошибочно принимать вежливость за романтический интерес.

«Сталкинг — это в первую очередь нарушение границ и коммуникации, болезнь отношений и эмоциональной зависимости. Даже если у человека нет подтвержденного диагноза, его поведение остается разрушительным и опасным. Какие поведенческие маркеры должны насторожить? Неспособность принять отказ. Если человек не слышит „нет“ с первого раза и продолжает давить. Чрезмерная настойчивость на раннем этапе. Огромное количество сообщений, звонков, „случайных“ встреч, когда вы еще толком не знакомы. Патологическая ревность и попытки контролировать ваше время, круг общения, перемещения», — сказала Миллер.

Ранее психолог Кристина Гундлах рассказала, что сталкинг может проявляться в навязчивых сообщениях и звонках, создании новых аккаунтов после блокировки, слежке, попытках выйти на человека через друзей. По ее словам, такое поведение не всегда выглядит угрожающе.

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