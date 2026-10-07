Психиатр заявила, что финансовые трудности снижают либидо

Проблемы с деньгами могут ослаблять сексуальное влечение в паре. Хронический стресс повышает кортизол и подавляет тестостерон, сообщает NEWS.ru .

Врач-психиатр Федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России Мария Гридчик пояснила: мысли о долгах, кредитах и нестабильном доходе заставляют мозг переключать ресурсы на выживание. Интимная связь отходит на второй план. При длительном стрессе высокий уровень кортизола подавляет тестостерон, участвующий в формировании сексуального желания у мужчин и женщин.

«Психологически финансовый кризис лишает человека ощущения безопасности. Стыд из-за долгов, потери работы или неудач в бизнесе может заставить человека замыкаться и избегать уязвимости. Для многих мужчин давление усиливается из-за роли „добытчика“: если возможность обеспечивать семью оказывается под угрозой, вместе с ней может снижаться самооценка и либидо», — отметила Гридчик.

Ранее психолог Вера Багаева заявила, что гиперответственность может усиливаться в период выгорания. По ее словам, это создает замкнутый круг, в котором человек испытывает постоянную тревогу.

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