Российские релоканты спровоцировали удвоение цен на аренду жилья во Вьетнаме

Релоканты из России значительно подняли цены на аренду жилья во Вьетнаме. Квартира стоимостью 300 долларов выросла до 700. За год число российских туристов увеличилось на 274%, сообщает Mash .

Россияне чаще всего выбирают Нячанг, Дананг и Фукуок для отдыха. За первые 7 месяцев текущего года Вьетнам посетили 863 тыс. соотечественников.

Спрос на жилье растет вместе с потоком туристов. Владельцы квартир, особенно в прибрежных районах и новых ЖК, задирают цены. Если у арендатора есть домашнее животное, за него могут потребовать дополнительную плату в размере 70–100 долларов.

Например, три года назад россиянка снимала двухкомнатную квартиру на 35-м этаже в Нячанге за 300 долларов. В августе она вернулась, но обнаружила, что цена на эту же квартиру поднялась до 700 долларов.

Дешевые квартиры встречаются крайне редко. Студию или однушку дешевле 380 долларов можно найти только на окраине. В соцсетях Вьетнам рекламируют как место для жизни за копейки, однако в ближайшее время цены на аренду жилья могут вырасти еще на 20%.

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