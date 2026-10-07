Телефон загорелся в самолете Utair во время рейса Сургут-Краснодар

Телефон загорелся в самолете во время рейса Сургут — Краснодар авиакомпании Utair. После возгорания в салоне началось задымление и паника, сообщает SHOT .

У сидящего возле прохода пассажира вспыхнул смартфон Xiaomi. Мужчина бросил горящий смартфон на пол и попытался потушить его водой. В салоне началась паника: пассажиры повскакивали с мест и кричали о возгорании.

На крики прибежала стюардесса с огнетушителем. Командир узнал о пожаре и объявил сигнал бедствия. Экипаж быстро среагировал: после тушения смартфон поместили в контейнер и залили водой, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Через минуту командир отменил сигнал тревоги, самолет продолжил полет в Краснодар. Во время тушения немного повредили пол, но никто не пострадал. Экипажу удалось успокоить пассажиров.

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