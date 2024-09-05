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Бирюков: 14,6 тыс подъездов отремонтировали в жилых домах Москвы в 2024 году

Сотрудники комплекса городского хозяйства с начала 2024 года сделали ремонт в 14,6 тыс. подъездов многоквартирных домов (МКД) столицы. Власти мегаполиса следят за тем, чтобы подъезды в жилых помещениях были в хорошем состоянии. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В городе создали единый подход по ремонту таких объектов и придерживаются его.

«В этом году отремонтировали свыше 14,6 тыс. подъездов. Работы проходили во всех административных округах», — отметил Бирюков.

Заместитель мэра добавил, что в подъездах делают косметический ремонт. Прежде всего там красят вход, стены, потолки.

Во время ремонта специалисты прячут электрическую проводку, обновляют теплоизоляцию, делают облицовку стен, красят ступени, перила. Если нужно, ремонтируются окна, двери, перила. Устанавливаются осветительные приборы.

Бирюков добавил, что жильцов извещают о предстоящем ремонте заранее. Информацию публикуют на соответствующих стендах или в подъезде.

Ранее в Москве в рамках программы капремонта обновили внутридомовые системы центрального отопления в 812 многоквартирных домах. Мероприятия завершили до начала отопительного сезона.