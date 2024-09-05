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В Москве завершили обновление систем отопления в рамках капремонта

В столице в этом году в рамках программы капремонта обновили внутридомовые системы центрального отопления в 812 многоквартирных домах. Все работы уже завершены, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Мероприятия начали сразу после окончания отопительного сезона и завершили до начала нового. Таким образом, была обеспечена полная готовность этой категории жилых домов.

Бирюков отметил, что при капремонте осуществляется комплексный ремонт инженерных систем, что гарантирует безаварийную работу в зимний период. Так, например, производится замена изношенных трубопроводов, различных соединительных элементов, задвижек, опорных конструкций, отопительных приборов.

Бирюков подчеркнул, что при проведении капремонта специалисты пользуются только отечественными материалами. Они отвечают всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, которые обладают высокими показателями энергоэффективности.

После завершения замены трубопроводов системы отопления всегда проводится ее комплексная опрессовка. Ее контролирует ресурсоснабжающая организация.

Работы по замене систем центрального отопления проводятся ежегодно в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда.