Сейчас в Подмосковье приоритетная задача — обеспечение бесперебойной работы всех важных для жизни человека систем, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача, благодаря всем слагаемым: Центр контроля управления, модернизация системы ЖКХ и аварийные службы — максимально обеспечить обслуживание очень важных для человека систем», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с региональными министрами и главами округов.

Ранее губернатор отметил, что создание центра управления ЖКХ в области стало возможно благодаря высокому уровню цифровизации.

«Центр ЖКХ, который мы создали здесь, в центре управления регионом, — это команда, которая отвечает за энергоснабжение: „Россети“, „Мособлэнерго“, это все, что касается тепла и водоснабжения», — уточнил Воробьев.