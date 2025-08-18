«Центр ЖКХ, который мы создали здесь, в центре управления регионом, — это команда, которая отвечает за энергоснабжение: „Россети“, „Мособлэнерго“, это все, что касается тепла и водоснабжения. Создание такого центра стало возможным благодаря достаточно высокому и еще идущему процессу цифровизации», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор добавил, что также свой вклад внесла модернизация аварийной службы и прочих, относящихся к сфере ЖКХ.

Ранее Воробьев проверил работу диспетчерского центра АО «Мытищинская теплосеть». Компания принимает участие в федеральном пилотном проекте «Цифровая котельная». В соответствии с ним на теплоисточниках предприятия поставили «умные» датчики. Они отслеживают ключевые параметры давления, температуры котельных, сетей, индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и сразу же передают их в Минэнерго Подмосковья.