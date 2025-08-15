Воробьев: диспетчерская «Мытищинской теплосети» следит за теплоснабжением онлайн

Диспетчерский центр АО «Мытищинская теплосеть» следит в формате онлайн за всеми объектами теплоснабжения в муниципалитете. Каждый округ собирается создать подобное, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время проверки работы объекта и инспекции системы теплоснабжения округа к грядущему отопительному сезону, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Компания «Мытищинская теплосеть» принимает участие в федеральном пилотном проекте «Цифровая котельная». В соответствии с ним на теплоисточниках предприятия поставили «умные» датчики. Они отслеживают ключевые параметры давления, температуры котельных, сетей, индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и сразу же передают их в Минэнерго Подмосковья.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Во многом по образу и подобию „Мытищинской теплосети“ мы ведем масштабную модернизацию теплоснабжения в каждом округе Московской области. Это обновление котельных, всех технических узлов, автоматизация — датчики позволяют дистанционно управлять системой и оперативно реагировать на аварии. Наша задача — внедрять такие практики. И такая диспетчерская, как здесь, уже не единственная в Подмосковье. Каждый округ планирует создать подобное, это дает возможность контролировать все, что касается теплоснабжения, а также водо- и энергоснабжения — часто это взаимосвязанные системы. Мы не останавливаемся на этом и продолжаем развитие — автоматизация, искусственный интеллект позволяют уходить от рутинной работы и направлять специалистов на следующие комплексные задачи», — подчеркнул Воробьев.

Информация об аварии или отключении передается сразу в систему. Благодаря автоматике при нештатной ситуации на каком-либо тепловом источнике абонентов получится переключить на иные.

За параметрами в круглосуточном формате наблюдают сотрудники диспетчерского центра.

Губернатор Подмосковья поблагодарил работников «Мытищинской теплосети» за проделанную работу. Инженеров и аварийные бригады высоко ценят.

«Каждая машина должна быть на ходу, а в ней — необходимые специалисты. Так что, кроме диспетчерских, особое значение имеет и модернизация аварийных служб», — отметил Воробьев.

«Мытищинская теплосеть» создала шесть аварийных бригад для оперативного прибытия на место ремонта — по две на одну смену. В составе каждой по четыре профессионала — мастер, два слесаря-ремонтника и сварщик. У бригад есть нужная спецтехника.

Особенность работы диспетчерской

В Московской области в работу 64 муниципальных ресурсоснабжающих организаций внедряют единый стандарт, созданный на основе опыта «Мособлгаза». Он включает в себя цифровизацию, усиление аварийных бригад и диспетчерских служб, техническое переоснащение. «Мытищинские теплосети» тоже функционируют в соответствии со стандартом.

Генеральный директор АО «Мытищинская теплосеть» Андрей Осин рассказал губернатору Андрею Воробьеву, что в диспетчерской видна карта схем теплосетей городского округа Мытищи. Их успешно оцифровали. Можно посмотреть параметры всех объектов теплоснабжения. Также видно, соответствуют они норме или нет.

Персоналу не нужно регулярно проверять экран и следить за датчиками. Данные об изменениях отправляются им в формате уведомлений. На мониторе может зажечься маячок желтого цвета. Тепловые источники в центре городского округа удалось закольцевать.

Летом функционируют две котельные. Из одной части Мытищ на улице Силикатной можно подавать тепловую энергию в иную — до МКАДа. В межотопительный сезон можно сократить срок отключения горячей воды до трех дней, подчеркнул Осин.

Зимой, если произойдет сбой источника тепла, можно переключить нагрузку и оставить людям энергию. Помимо этого, была монтирована система видеонаблюдения. Она дает возможность следить не только за датчиками, но и щитами управления, ситуацией на объекте, рассказал гендиректор АО «Мытищинская теплосеть».

Помимо мониторинга информации, имеется собственный модуль аналитики. Каждый день проводится анализ объема потребления тепловой энергии во всех зданиях. Если произойдет отклонение от указанных параметров, выясняются причины неполадок, например, это может быть проблема с узлом учета, автоматикой или незаконное подключение к источнику тепла.

«Мытищинская теплосеть» — одно из наиболее крупных ресурсоснабжающих предприятий Подмосковья. Она управляет 54 котельными, 280 километрами сетей и около 1,8 тыс. ИТП. Тепло подается более 240 тыс. жителей многоквартирных домов, примерно 300 объектам соцсферы и некоторым стратегическим предприятиям.

Общая готовность городского округа Мытищи к отопительному сезону составляет 89%. По запасу топлива, состоянию теплосетей и котельных показатель достиг практически 100%.

Модернизация теплоснабжения в Мытищах

В округе продолжают проводить масштабную модернизацию теплоснабжения. Она включает в себя обновление теплосетей, котельных, ЦТП, автоматизацию, переход с четырехтрубной на новую двухтрубную закрытую систему теплоснабжения. До этого из котельной теплоноситель шел в центральный тепловой пункт и оттуда раздельно для отопления и горячего водоснабжения (через четыре трубы: две в МКД и две обратно). Сейчас из котельной горячая вода идет по одной трубе в индивидуальные тепловые пункты жилых домов, а по второй — обратно.

Благодаря этому получилось уменьшить количество аварий, расход топлива, сберечь ресурсы и снизить теплопотери (с 45% до 8-12%), а также сроки профилактических отключений горячей воды летом для жителей. Запуск теплоснабжения оказался возможен в любое время года, а не только в ОЗП.

Главный инженер «Мытищинской теплосети» Иван Михайловский рассказал, что был изменен проект системы теплоснабжения. Округ перешел от четырехтрубной системы на двухтрубную с установкой индивидуальных тепловых пунктов во всех строениях. Таким образом, услуга в виде отопления и горячего водоснабжения подготавливается в границах ЖК или объекта соцсферы.

Еще провели автоматизацию тепловых источников. В округе 54 котельные, и только на 9 из них находятся специалисты. Эти котельные имеют большую мощность — более 50 МВт. Однако практически все функционируют автоматически, добавил Михайловский.

Каждый дом или соцобъект в Мытищах имеет ИТП. Была сделана автоматизированная система учета энергоресурсов, чтобы расчеты проводились прозрачно.

В 2025 году для модернизации теплоснабжения в округе провели капремонт 17 источников тепла. До конца года собираются обновить еще одну котельную и примерно 1,3 километра теплосетей.

Закончили возводить тепловую сеть от ТЭЦ-27 до бульвара Распоповой в Мытищах длиной три с половиной километра и котельной на улице Силикатной. В ближайшие три года собираются организовать ремонт, модернизацию и строительство 12 километров теплосетей, возвести котельную в Сухареве и модернизировать источники теплоснабжения в Пирогове, Поведниках и Дружбе. Благодаря этим шагам удастся увеличить качество и надежность теплоснабжения для около 7,3 тыс. жителей г. о.

Планы на будущее

В соответствии с концессионным соглашением за шесть предыдущих лет в Мытищах возвели четыре и модернизировали 10 котельных, обновили 14 километров теплосетей, установили 250 узлов регулирования.

Работа теплосети сильно связана с системой водоснабжения. Ее тоже модернизируют.

В этом году в Мытищах в рамках концессионного соглашения собираются закончить возведение водоводов от Акуловского водоканала до очистных сооружений (ОС) и канализационного коллектора вдоль реки Яузы. В 2027 году собираются запустить ОС рядом с ВЗУ «Северный», в 2028-м — коллекторы к канализационно-очистной станции, к 2029-му — возвести очистные сооружения рядом с ТЭЦ-27. Благодаря этому удастся уменьшить дефицит мощности, перераспределить нагрузки, сформировать аварийный резерв и снизить траты на ресурсы.

Суммарно концессия затронет 34 ВЗУ, 6 ОС, около 340 километров сетей водоснабжения и примерно 306 километров сетей водоотведения. Качество коммунальных услуг вырастет для около 280 тыс. жителей.