Археолог попал под задержание за перевозку останков д’Артаньяна в Нидерландах

В Нидерландах задержали археолога Вима Дейкмана за перевозку фрагментов скелета, предположительно принадлежащего д’Артаньяну, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на издание DutchNews.

Исследователь привез из немецкой лаборатории часть локтевой кости и два зуба. Муниципалитет Маастрихта, которому формально принадлежат эти артефакты, требовал отправить их просто почтой, но археолог отказался, посчитав такой способ слишком рискованным.

Полиция задержала его 20 мая. Однако после возвращения останков через посредника мужчину отпустили.

О возможном обнаружении захоронения Шарля де Бац де Кастельмора — графа, известного как д’Артаньян — Дейкман заявил еще в марте 2026 года. Фрагменты костей нашли под полом церкви в пригороде Маастрихта, где мог быть похоронен капитан королевских мушкетеров.

Если принадлежность скелета подтвердится, находка станет первым известным захоронением прототипа героя романов Александра Дюма.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.