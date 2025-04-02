Андрей Воробьев: в Подмосковье реализуется проект «Чистая вода»

В 2025 году в Московской области введут 114 объектов, которые помогут улучшить качество воды. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В планах на ближайшие три года — построить 134 новые станции забора воды и 8 новых скважин, обновить 132 участка водопровода, установить 40 станций очистки воды, создать 16 систем водоснабжения и проложить 14 водоводов», — написал губернатор в Telegram-канале.

Также планируется возвести и модернизировать 14 очистных сооружений.

В Подмосковье 2 и 3 апреля проходит Первый форум управления городским хозяйством «Область компетенций». Участники мероприятия — все, кто занимается развитием ЖКХ в регионе.

На конференции обсудили комплексное развитие инфраструктуры и коммунального хозяйства Подмосковья. Помимо темы водоснабжения, поговорили о программе по строительству и обновлению систем теплоснабжения. В регионе в работе 204 котельные и 450 км сетей. Их также оснащают датчиками.

Обсудили на мероприятии и обновление парка спецтехники, контроль уборки и создание единой цифровой платформы с полным циклом управления отходами.

Также губернатор отметил, что голосования собственников теперь будут проходить только через ГИС ЖКХ и с привязкой к Госуслугам.

Кроме того, Воробьев напомнил, что в Подмосковье 31 колледж готовит специалистов для ЖКХ. Власти будут развивать взаимодействие учебных учреждений и предприятий. В этом году планируется принять на работу более 6 тыс. человек, в том числе из числа студентов.