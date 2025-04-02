Андрей Воробьев обсудил развитие городского хозяйства Подмосковья на форуме

В среду в Доме правительства региона прошел форум «Область компетенций». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с участниками конференции комплексное развитие инфраструктуры и коммунального хозяйства, повышение ее эффективности, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На мероприятие прибыли руководители ресурсоснабжающих и управляющих организаций, представители регоператоров, подмосковных колледжей, эксперты в области ЖКХ, профильные заместители глав округов. Участники также обсуждали цифровизацию городской среды, роботизацию отрасли ЖКХ и работа по привлечению кадров.

«Сегодня мы проводим конференцию, которая направлена на то, чтобы в нашем Подмосковье все, что связано с жизнью человека, с самым необходимым (водой, теплом, чистотой, электроснабжением), было на уровне. Наш президент при формировании национальных проектов уделил особое внимание модернизации системы ЖКХ», — сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что власти внимательно проанализировали то, что требует серьезной модернизации в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении и электроснабжении, даже приглашали специалистов. Многое, что было сделано в начале XX века, нуждается в обновлении.

Привлечение цифровых технологий

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Московской области реализуется самая масштабная в стране программа модернизации теплоснабжения. Строят и ремонтируют более 200 котельных и свыше 450 км теплосетей. Отслеживать работу системы теплоснабжения помогают цифровые технологии. В регионе 2760 котельных, большую часть из которых (2258) уже оснастили датчиками.

В Подмосковье ежегодно пополняется парк коммунальной техники. В прошлом году поставили более 1,8 тыс. единиц. Эффективность работы по уборке планируют контролировать с помощью системы «Яндекс Go для бизнеса». Эту же систему применят для контроля работы дворников.

«А что касается водителей коммунальной техники, будем закладывать в навигатор маршруты во дворах, чтобы тот, кто ею управляет, заезжал во все из них, и жители не испытывали проблем с уборкой территорий», - сказал зампред правительства региона - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Вячеслав Мурашов.

Сейчас совместный с «Яндекс Go для бизнеса» проект в пилотном режиме реализуется в нескольких муниципалитетах, в том числе в Ленинском г.о. Директор МБУ «Благоустройство» - Видное Дмитрий Черкасов рассказал, что система, в том числе, позволяет новым сотрудникам не отвлекаться на изучение маршрутов для уборки.

В рамках проекта «Чистый двор» с помощью камер в области выявляют навалы мусора. Кроме того, в ближайшее время будет создана единая цифровая платформа, обеспечивающая полный цикл управления отходами.

Обсудили на форуме и тему использования искусственного интеллекта при формировании программ модернизации и инвестпрограмм в ЖКХ, а также привлечение цифровых технологий.

«Также начинаем объемную продолжительную работу по построению Единого диспетчерского центра региона. В него будут интегрированы муниципальные диспетчерские службы, объекты ЖКХ и система передачи данных», - сказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Особое внимание уделили работе УК. В этом году в половине жилого фонда Подмосковья собрания собственников планируют перевести в электронный формат, а в 2026 году – 100%.

«Мы выступили инициаторами ряда поправок, касающихся работы управляющих компаний. Спасибо федеральным коллегам за то, что они были поддержаны. Это и электронные платежки, и электронное голосование (собственников МКД). Надеемся, что диалог, обратная связь позволит менять систему, и удовлетворенность людей работой УК будет расти», - сказал Воробьев.

Подготовка кадров

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

На форуме были представители 8 подмосковных колледжей, которые занимаются подготовкой квалифицированных кадров для отрасли. Губернатор пообщался со студентами. Они рассказали о проектах, над которыми работают в процессе обучения.

Например, Кирилл Коваль из Физтех-колледжа показал датчик измерения температуры, созданный самими ребятами. Другой студент, Иван, рассказал, что уже с 3 курса студенты заключают целевые договоры и могут совмещать работу с учебой.

Андрей Воробьев поблагодарил ребят за такую важную работу. Он заявил, что необходимо масштабировать разработки, чтобы можно было производить их на коммерческом потоке. Губернатор отметил, что региону нужны такие профессионалы.

Выставка

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В рамках форума работала выставка. На ней были представлены различные средства малой механизации, лифтовое оборудование, малые архитектурные формы, оборудование, используемое при переработке отходов и т.д. Губернатору показали датчики контроля воды, которые, в том числе, устанавливают на трубы в «концевых домах».

Также перед Домом правительства представили порядка 17 единиц различной коммунальной техники отечественного производства - насосные, аварийные и подметальные машины и т.д.