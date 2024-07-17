Андрей Воробьев поручил информировать СНТ о программе соцгазификации

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор на совещании с руководящим составом правительства области и главами округов.

Глава области отметил, что нужно спокойно и доходчиво объяснить жителям, у кого газ появится в 2024 году, а у кого — в 2025-м.

«Это важная чувствительная тема, потому что, если у соседа появился газ, а у меня — нет, то возникает очень много вопросов», — добавил Воробьев.