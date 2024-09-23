Андрей Воробьев: подготовка к зиме всегда требует максимальной собранности

По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с „Газпромом“», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Глава региона отметил, что нынешняя ситуация «выглядит неплохо». Однако все равно очень важно держать набранный темп и не сбавлять его.

Ранее пресс-служба МинЖКХ Московской области сообщила, что в ходе подготовки к отопительному сезону 2024 года в Московской области протестировано 97% тепловых сетей, что составляет 10 103 км из 10 440 км сетей региона. Процесс подготовки продолжается в следующих муниципалитетах: Солнечногорск (проверено 59%), Дубна (72%), Можайск (74%), Щелково (85%) и округ Пушкинский (87%).