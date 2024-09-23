97% теплосетей Подмосковья успешно протестированы перед отопительным сезоном

В ходе подготовки к отопительному сезону 2024 года в Московской области протестировано 97% тепловых сетей, что составляет 10 103 км из 10 440 км сетей региона. С начала гидравлических испытаний, стартовавших 5 апреля, специалисты ГКУ МО «МОС АВС» провели 3 493 выезда для участия в комиссиях по проверке и испытаниям тепловых сетей. Полную проверку своих сетей завершили 46 муниципалитетов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В оставшихся шести городских округах проверено более 90% тепловых сетей. Процесс подготовки продолжается в следующих муниципалитетах: Солнечногорск (проверено 59%), Дубна (72%), Можайск (74%), Щелково (85%) и округ Пушкинский (87%). За весь период проверок было выявлено 1880 утечек, что позволит своевременно устранить проблемы до начала отопительного сезона.

«Подготовка к зимнему периоду в Подмосковье находится на финишной прямой. Мы протестировали уже 97% тепловых сетей и продолжаем работу для того, чтобы предстоящая зима прошла без перебоев и аварий в сфере теплоснабжения», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

За минувшую неделю выявлено 283 технологических сбоя, из которых 105 касались горячего водоснабжения, 69 — холодного, и 108 — электроснабжения. В ответ на возникающие неполадки оперативные группы МОС АВС провели 73 выезда в муниципальные образования региона, устраняя сбои и проводя мероприятия по обеспечению безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.