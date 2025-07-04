В Подмосковье завод по производству спецтехники запустил новый цех

Компания «ТК ЛИФТ» расширила производство автомобильной спецтехники на территории городского округа Электросталь. Предприятию удалось увеличить производственные мощности за счет запуска нового цеха, который был построен на участке, полученном в льготную аренду от Правительства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В строительство и запуск нового производственного цеха компания «ТК ЛИФТ» инвестировала более 110 млн рублей. На площадке уже идут производственные процессы. Проект был реализован на земельном участке, переданном инвестору по региональной программе поддержки развития импортозамещения. Вывод предприятия на полную мощность позволит суммарно создать порядка 40 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие «ТК ЛИФТ» специализируется на производстве автомобилей с крюковыми установками «мультилифт», ломовозов, самосвалов, мусоровозов, бункеровозов, а также прицепов и полуприцепов. Кроме того, компания оказывает услуги сервисного и гарантийного обслуживания спецтехники. А также является официальным представителем FAW в России. «ТК ЛИФТ» имеет знак «Сделано в России» чем подтверждает качество выпускаемой продукции.

«Первую продукцию на новой площадке мы выпустили в 2024 году. Это самосвалы для работы с асфальтоукладчиком со специальными эксклюзивными кузовами российского производства. Самосвалы уже отгружены заказчику. В целом новая площадка позволила нам значительно увеличить производственные мощности, ежегодно мы можем выпускать до 2 000 единиц спецтехники», — отметил генеральный директор «ТК ЛИФТ» Никита Харизин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.