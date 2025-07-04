Мишонова: малыш, которого ударили о пол в Шереметьеве, идет на поправку

Малыш Яздан, которого неадекват поднял на руки и швырнул головой о пол в аэропорту Шереметьево, активно идет на поправку. Он уже перешел на самостоятельное питание, сообщает уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале .

«Мама рассказала, что съел сегодня сам банан и картофельное пюре. Я принесла малышу в подарок плюшевого зайца. Но пока всех чужих взрослых воспринимает настороженно. И это понятно», — написала Мишонова.

По ее словам, мать ребенка успокоилась, тоже улыбается. Омбудсмен предложила ей любую помощь, какая может понадобиться. Родители передают слова благодарности врачам, которые сотворили чудо, и всем, кто в эти дни молился за их сына.

31-летний гражданин Белоруссии 24 июня в аэропорту Шереметьево подошел к чужому ребенку, взял на руки и швырнул головой о пол. Малыш некоторое время был в коме. Агрессор задержан, возбуждено уголовное дело. Ребенку оказали помощь в Детской клиническом центре имени Рошаля.