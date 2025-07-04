Baza: 17 топ-менеджеров крупных российских компаний погибли с 2022 года

Минимум 17 топ-менеджеров, связанных с крупнейшими отечественными компаниями, погибли с 2022 года. В ходе расследования следователи часто находили признаки суицида, сообщает Baza .

В 2022 году неожиданно погибли 10 топ-менеджеров. Так, 60-летний руководитель транспортной службы «Газпром инвест» Леонид Шульман был найден с признаками суицида в ванне загородного дома. Топ-менеджер финансового подразделения «Газпрома» Александр Тюляков (61 год) был найден мертвым в гараже своего дома под Петербургом.

51-летний бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев был застрелен вместе с супругой и дочерью в московской квартире. Тело 55-летнего бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосени было обнаружено на вилле в Испании. Рядом с ним находились тела его жены и дочери.

43-летний бывший член правления «Лукойла» Александр Субботин умер в подвале дома подмосковного шамана, куда он приехал якобы для того, чтобы вылечиться от похмелья. Тело 61-летнего директора компании-подрядчика «Газпрома» («Астра Шиппинг») Юрия Воронова с огнестрельным ранением нашли в бассейне его дома под Петербургом.

67-летний председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов выпал из окна ЦКБ в Москве, а 52-летний директор по коммуникациям «Цифровой логистики» (РЖД) Павел Пчельников был найден с признаками суицида на балконе своей квартиры в Москве.

65-летний депутат и основатель «Владимирского стандарта» Павел Антов выпал из окна отеля в Индии, а 39-летний директор госкорпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин выпал с катера во время прогулки по морю возле острова Русский.

В 2023 году при загадочных обстоятельствах скончались еще 4 топ-менеджера. Из окна своей квартиры после вечеринки выпала 28-летняя вице-президент «Локо-Банка» Кристина Байкова. 59-летний директор Межрегионального топливного союза, основатель Urals Energy, совладелец Nafta (B) N.V. Вячеслав Ровнейко найден мертвым в своем доме на Рублевке.

51-летний первый замглавы «Якутскэнерго» и экс-депутат «Единой России» Игорь Шкурко умер в СИЗО Якутска, а 66-летний председатель совета директоров ПАО «Лукойл» Владимир Некрасов скончался от острой сердечной недостаточности после пятидневного запоя.

В 2024 году в своем кабинете офиса «Лукойла» на Сретенском бульваре с признаками суицида был найден 53-летний вице-президент Виталий Робертус. Кроме того, 66-летний исполнительный директор ОНЭКСИМ (2008-2011), глава Российского фонда технологического развития (2011-2015) Михаил Рогачев выпал из окна 10-го этажа жилого дома в Москве.

В пятницу, 4 июля 2025 года, 62-летний вице-президент ПАО «Транснефть» Андрей Бадалов разбился, выпав из окна 17-го этажа собственной квартиры на Рублевском шоссе в Москве. У нег были проблемы с сердцем.