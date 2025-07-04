Федерацию дзюдо создали в городском округе Люберцы

Учредительная конференция Люберецкой федерации дзюдо прошла в пресс-центре дворца спорта «Триумф» округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Дзюдо — это вид спорта, который поддерживает наш президент, развитие данного единоборства на территории округа заслуживает особого внимания. Уверен, представители федерации смогут эффективно работать и вывести дзюдо в нашем округе на качественно новый уровень», — отметил заместитель главы городского округа Люберцы Андрей Сыров.

В конференции принял участие заслуженный тренер России, почётный гражданин города Дзержинский, основатель СШОР по борьбе самбо и дзюдо «Союз» Александр Волос. Именно с ним связано появление и развитие дзюдо на территории городского округа Люберцы.

«На сегодня „Союз“ — это одна из ведущих спортивных школ Московской области. Она в обязательном порядке должна быть представлена в окружной федерации, деятельность двух организаций будет тесно связана. Поэтому избрание исполнительным директором федерации Виктора Худякова — директора СШОР „Союз“ — считаю закономерным и логичным», — отметил Александр Волос.

Президентом федерации единогласно был избран депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, предприниматель Алексей Кочетков.

«Большой управленческий опыт, обширные связи в различных сферах жизни нашего округа должны стать хорошим подспорьем для успешного управления Люберецкой федерацией дзюдо», — отметил директор СШОР «Союз», депутат окружного Совета Виктор Худяков.

Он добавил, что в рамках учредительной конференции утвердили руководящие и контрольные органы федерации, а также приняли новых членов в состав организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.