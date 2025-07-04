Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе «Зеленая премия»

Стартовал прием заявок на конкурс ППК «Российский экологический оператор» «Зеленая премия». В Подмосковье инициативу поддерживает Минэкологии региона. Участники конкурса представляют проекты и идеи, направленные на развитие экономики замкнутого цикла, бережного отношения к природе. Участниками могут стать граждане — волонтеры, экоактивисты, ученые, а также юридические лица и регионы России, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«С самых первых дней своего существования ППК РЭО не только обеспечивает работу огромной отрасли по обращению с отходами, но и выдвигает множество других экологических проектов, в том числе в области просвещения, образования, науки, инноваций. Это близкая нам идеология, и мы всегда с удовольствием сотрудничаем с компанией. Приглашаю всех, кому близки вопросы экологии, у кого есть проекты или идеи по темам «Зеленой премии», принять участие», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Как сообщили в оргкомитете «Зеленой премии», в этом году конкурс проходит по двум основным трекам — общественному и профессиональному. Номинации «Зеленой премии»-2025: «Некоммерческие организации», «Экологические центры», «Экологические лидеры», «Образовательные проекты» (школы, ссузы и учреждения дополнительного образования), «Образовательные проекты» (высшие учебные заведения), «Технологические и цифровые проекты», «Устойчивые практики в АПК», «Экологическое предпринимательство», «Инициативы отраслевых компаний», «Корпоративные проекты (внутренние)», «Корпоративные проекты (внешние)» и рейтинга регионов.

В прошлом году в шорт-лист «Зеленой премии» в номинации «Инициативы отраслевых компаний» был отобран проект ГК «Урбантех» «ОССиГ-контроль» — система контроля за транспортировкой отходов сноса, строительства и грунтов, которая работает в Московской области, обеспечивая прозрачный оборот строительных отходов.

Подробнее об участии в конкурсе читайте здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.