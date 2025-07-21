Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что перевод общих собраний собственников (ОСС) жилья в электронный формат — это прозрачность, удобство, экономия времени и оперативное принятие решений, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Данную тему обсудили на совещании, которое губернатор Подмосковья провел с руководящим составом регионального правительства и главами округов. В области находится 54 тыс. МКД, в 2025 году в онлайн-формат планируется перевести первую половину домов, в 2026 году — вторую.

«Электронное голосование — это гарантия честности, прозрачности каждого серьезного решения, будь то смена управляющей организации МКД или благоустройство двора», — сказал Воробьев.

По его словам, на сегодняшний день в Подмосковье часть голосований уже проходит в электронном виде. Если за 2023 год их было 425 (3% от всех ОСС), то за первую половину этого года — более 15 тыс. (81%).

«Наша задача — в текущем году перевести 50% жилого фонда на электронные собрания собственников. Прошу глав уделить больше внимания вопросу, разъяснять жителям все плюсы цифрового формата. Это прежде всего защита их законных прав, исключение различных махинаций и фальсификаций со стороны недобросовестных УК», — добавил глава региона.

Как уточнил Воробьев, благодаря онлайн-формату у жителя появляется возможность управлять УК, а не наоборот. Людям не нужно будет никого уговаривать по вопросам ремонта подъезда или иных решений. А если УК ничего не делает, то она просто не будет работать в этом доме.