Жителям Подмосковья рассказали о плюсах перехода на онлайн-голосование в ЖКХ

Переход на электронное голосование в системе ЖКХ даст жителям возможность быстро и самостоятельно принимать решения относительно их домов, сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Новый способ голосования не только ускоряет процесс принятия решений, но и делает его максимально прозрачным — фальсифицировать электронные бюллетени фактически нереально.

«Основная причина, для чего мы это делаем, — это переход на то, чтобы у нас все решения появлялись в электронном виде и мы уходили максимально от бумажных протоколов, и не допускали смены компании на основании бумажных бюллетеней, которые приводят иногда не к самым удачным последствиям», — сказал Владислав Мурашов в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

На электронное голосование сегодня в Подмосковье переведено уже более 6 тыс. домов.

«Если оценивать по стране, мы взяли разные метрики, смотрим, какое место мы занимаем по разным показателям. Например, по количеству скачанных приложений на телефоны мы сейчас на 2 месте. Москва на 1 месте. Разница небольшая — меньше 100 тыс. скачиваний. Я думаю, мы в ближайшее время, если не в августе, то в сентябре должны перейти и на 1 место», — обозначил Мурашов.

По данным Минстроя, по количеству принятых решений в системе ГИС ЖКХ Московская область находится на 1 месте.

«У нас с прошлого года рост составил в 3 раза — с 5 тыс. до 15. И каждые 10% домов, которые мы переводим в электронный вид, они нам будут давать в геометрической прогрессии рост по количеству решений, которые будут принимать жители по управлению домом. И безусловно это как дополнительный фактор того, что вот этот проект, который мы начали, чтобы прежде всего не допускать бумажных фальсификаций, приводит к тому, что население наше, жители начинают управлять домом. И опять-таки это отказ от бумаги, это быстрые решения. Оно не требует каких-то дополнительных обходов квартир. Все делается уже через систему», — объяснил Мурашов.

Ранее Воробьев сообщал, что электронное голосование — это важное решение для собственников жилья в многоквартирных домах (МКД).

Губернатор добавил, что этот инструмент нужно активно внедрять, чтобы решения, которые принимаются по ключевым мероприятиям, были понятны жителям.