Актриса Марианна Вертинская замерзает в своей квартире на Старом Арбате

Актриса театра им. Вахтангова Марианна Вертинская замерзает в собственном жилье на Старом Арбате. По словам жильцов, в некоторых квартирах температура опускалась до +13 градусов, сообщает «Осторожно, Москва» .

Жильцы дома на Старом Арбате, где живет Вертинская, а также заслуженная артистка России Елена Ивочкина, жалуются на проблемы с отоплением. Они появились еще в конце прошлого года, но ГБУ «Жилищник» не дает никаких комментариев по этому поводу.

«Жильцами написано уже множество обращений и жалоб. А дом, между прочим, — объект архитектурного наследия. В нем живут Марианна Вертинская и Елена Ивочкина, у нас тут очень много стариков, которым под 100 лет», — рассказала одна из жительниц.

В некоторых квартирах температура опустилась до +13 градусов. Обращения уже отправляли в Роспотребнадзор, прокуратуру и даже администрацию президента РФ, но ситуация не изменилась. Вертинская отметила, что в ее квартире стало теплее, но только благодаря современному обогревателю.

«У меня тепло! У меня обогреватель хороший появился. А вот у моей соседки Маруси со второго этажа прохладно. Вот у меня телевизор целый день не работает. А так сейчас у меня очень тепло», — рассказала актриса.

