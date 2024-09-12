9 домов догазифицировали в деревне Назимиха Щелкова

На улице Осенняя в деревня Назимиха округа Щелково теперь новая жизнь. На этой неделе АО «Мособлгаз» догазифицировало здесь еще 9 домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Газификация этого населенного пункта началась еще в 2021 году. Тогда же жители деревни начали подавать заявки на технологическое присоединение. Однако на тот момент Назимиха не входила в президентскую программу газификации, поэтому за подключение к газу жителям предстояло заплатить немалую сумму.

«Когда соседи на нашей улице стали собирать деньги по 150 тыс. рублей для строительства газопровода, у меня таких денег не было. Я жила в этом доме только с апреля по октябрь и думала: ну ладно, буду дальше соляркой топиться. А потом вдруг услышала по телевизору, что президент объявил о новой программе газификации. Вот думаю: тут я попробую, поучаствую. Подала заявку, куратор предложил три варианта оплаты в рассрочку, я выбрала на 6 месяцев и платила потихоньку. Это для меня очень удобно и не так обременительно. Сейчас я уже с газом!» — рассказывает новый абонент АО «Мособлгаз» Елена Ивановна.

С 2021 года в городском округе Щелково в рамках президентского проекта газ провели в 1286 домах. Подать заявку на подключение голубого топлива может каждый. Для этого следует перейти по ссылке.

Если остались вопросы по исполнению комплексного договора социальной газификации, необходимо задавать их в чате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.