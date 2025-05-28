6 тыс домовладений в Подмосковье подключили к газу с начала года

С начала года по социальной газификации подключено к централизованному газоснабжению 6 тыс. домовладений в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Шеститысячным домом, подключенным по президентском проекту, стал дом в деревне Назарьево в округ Павловский Посад.

Всего в этом городском округе в президентский проект вошли 47 населенных пунктов, за время действия программы к централизованному газоснабжению подключено 1 097 домов.

Сейчас специалисты «Мособлгаза» ведут работы по догазификации в п. Хуторки г. о. Истра; д. Арнеево г. о. Серпухов; с. Битягово г. о. Домодедово; д. Квашнино г. о. Солнечногорск; п. Зубово г. о. Клин и еще 30 населенных пунктах Подмосковья.

«Подмосковье — регион-лидер в вопросах реализации президентской программы социальной газификации. В рамках этой программы в этом году запланировано подключение 18 тыс. домовладений в регионе. Мы стремимся обеспечить доступ к „голубому топливу“ для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Подвести газ до забора бесплатно можно подав заявку на социальную газификацию. Чтобы построить газопровод внутри границ участка и подключить дом к газу, удобнее всего воспользоваться комплексным договором с «Мособлгазом» в который входят следующие виды работ:

Проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода);

Строительно-монтажные работы в границах участка;

Техническое обслуживание газового оборудования;

Поставка газа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.