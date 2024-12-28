43 тысячи жителей Подмосковья подключили к газу в 2024 году

Итоговый пуск газа в этом году состоялся в доме многодетной семьи Томских в из г. Орехово-Зуево.

«Газ нам подключили по льготе, то есть бесплатно: у меня 4 сына. Раньше топили дом электричеством, что было неудобно и невыгодно. Газ ждали и очень рады!»,— рассказала Наталья Томская.

Ранее министр энергетики Московской области Сергей Воропанов также отметил: «Президентский проект социальной газификации создан, в том числе, для того, чтобы сделать газ доступным для социально уязвимых категорий граждан. Московская область стала первым регионом в стране, где по поручению Губернатора А. Ю. Воробьева начала действовать дополнительная мера поддержки. Нам очень важно развивать это направление, ведь газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель, поэтому как можно больше людей должны иметь к нему доступ».

Дополнительная мера поддержки на территории Московской области действует для 11 категорий граждан, в том числе многодетных семей. Льгота покрывает затраты на работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тыс. рублей.

«Мы исполнили программу социальной газификации на 2024 год. В части губернаторской программы — первичной газификации населенных пунктов, в которых ранее не было газа — также перевыполнили план: газифицировали 77 населенных пунктов, хотя изначально планировали 70. Мы продолжим реализацию обеих программ в следующем году»,— рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.