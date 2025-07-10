Испанский пещерный сыр Cabrales продан за рекордные деньги

На аукционе в Испании головка сыра Cabrales весом 2,5 кг была продана за 42 232 доллара, установив новый мировой рекорд стоимости для сыров, сообщает kp.ru .

Этот уникальный продукт 10 месяцев созревал в естественных пещерах на высоте 1500 метров в Астурии, где особый микроклимат придал ему неповторимый вкус и аромат.

Покупателем рекордного лота стал престижный астурийский ресторан El Llagar de Colloto, известный своей приверженностью традиционной кухне региона. Шеф-повар заведения уже пообещал создать специальное блюдо с этим деликатесом для своих гостей.

Вырученные за сыр деньги могли бы покрыть четырехлетнее обучение в европейском университете, аренду хорошей квартиры в Москве на пять лет или покупку нового автомобиля бизнес-класса.

Этот аукцион стал важным событием для гастрономического мира, подчеркнув ценность традиционных продуктов ручного производства. Власти Астурии рассчитывают, что рекорд привлечет внимание к региональным деликатесам и поспособствует развитию гастрономического туризма. Производители сыра Cabrales, годовой объем которого не превышает нескольких сотен головок, отмечают, что такой интерес подтверждает уникальность их многовековой технологии производства.