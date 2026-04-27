3,2 тыс контейнерных площадок в Подмосковье модернизируют по итогу 2024–2026 гг

Работы по модернизации контейнерных площадок в Подмосковье затронут проблемные зоны без покрытия и с неудобным подъездом, остальные объекты дооснастят баками, сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

«У нас, напомню, в регионе 26 тыс. контейнерных площадок. 17 тыс. из них — у многоквартирных домов, 9 тыс. — у индивидуальных жилых, ИЖС. В 2023 году провели анализ состояния площадок по обращениям граждан и выявили порядка 6 тыс. проблемных объектов — там, где нет твердого покрытия, неудобное расположение для подъезда мусоровозов, недостаточный размер контейнерных площадок», — сказал Игорь Даниленко в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что по итогу 2024–2026 годов в нормативное состояние приведут 3,2 тыс. контейнерных площадок.

«Это более половины от общего числа проблемных. На оставшиеся 2,8 тыс. мы расставляем дополнительные баки, чтобы исключить навалы отходов, и планируем завершить модернизацию в 2027–2028 годах», — уточнил министр.

Даниленко напомнил, что для единого подхода в декабре 2023 года был утвержден стандарт контейнерной площадки, который включил удобное расположение, определена оптимальная ширина проезда, предусмотрено наличие разворотной площадки, установлен размер контейнерной площадки и также определен ассортимент материалов. Этот стандарт согласовали с главами округов и союзами дачников Подмосковья.

Ранее Воробьев сообщил, что до 30 сентября в регионе модернизируют еще более 1 тысячи контейнерных площадок. Важный момент — подъездные пути, чтобы была возможность подъехать к площадке круглый год в любую погоду.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.