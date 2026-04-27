Андрей Воробьев: модернизируем более 1 тыс контейнерных площадок до 30 сентября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2026 году в Подмосковье модернизируют еще свыше 1 тыс. контейнерных площадок до 30 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Этот вопрос обсудили на еженедельном совещании Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

«Важно, чтобы возле дома было чисто, мусор вывозили вовремя, а к площадке был нормальный подъезд. Для этого в 2026 году мы модернизируем 1 тыс. 90 контейнерных площадок. Все работы должны завершиться до 30 сентября», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что на площадках будут выполнены разные работы: расширение, перенос неудобно расположенных объектов, устройство дополнительных площадок там, где мощностей не хватает. Плюс расстановка дополнительной тары, чтобы исключить навалы.

«Важный блок — подъездные пути, чтобы была возможность подъехать к площадке круглый год, в любую погоду», — добавил губернатор.

В Московской области всего 26 тыс. контейнерных площадок: 17 тыс. находятся возле МКД и 9 тыс. — на территориях ИЖС. В общей сложности — 125 тыс. баков и 6 тыс. бункеров.

В декабре 2023 года в Подмосковье утвердили единый стандарт контейнерных площадок, который предварительно согласовали с главами округов и Союзом дачников региона. Новые правила четко регламентируют расположение и параметры объектов.

