3 КНС и 48 участков сетей водоснабжения запустят в Подмосковье в 2025 году

3 канализационных насосных станции (КНС) в общей сложности и 48 участков сетей водоснабжения запустят в Подмосковье в 2025 году, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

«Сети водоснабжения. 4 (объекта – ред.) находятся в зоне особого внимания», — сказал Кирилл Григорьев во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона.

Он подчеркнул, что речь идет о капремонте и реконструкции сетей водоснабжения в Королеве, поселке Большие Вяземы в Одинцовском округе, Яхроме Дмитровского округа, и Воскресенске. Все объекты будут завершены и сданы в эксплуатацию к ноябрю текущего года.

Министр добавил, что также запланирован ввод в эксплуатацию двух из трех насосных станций, так как объект в Воскресенске для завода термической обработки уже был запущен. Еще два объекта в населенном пункте Аничково в Лосино-Петровском и у п. Санаторий в Солнечногорске будут запущены в ноябре текущего года.

Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье необходимо мобилизовать ресурсы для модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства. В регионе сейчас ведут модернизацию по 3 магистральным направлениям: водоснабжение и водоотведение, электроснабжение и теплоснабжение.