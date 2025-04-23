Воробьев: нужно мобилизовать ресурсы для модернизации сферы ЖКХ Подмосковья

В регионе сейчас ведут модернизацию по 3 магистральным направлениям: водоснабжение и водоотведение, электроснабжение и теплоснабжение.

«Это 3 темы, которые в следующие 2 года имеют пики по реализации госпрограмм. Пики — это значит в более короткое время мы должны мобилизовать, организовать и проконтролировать как подготовительные мероприятия — экспертизу, конкурс, проектирование, так и физику работ», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Губернатор напомнил, что специфика всего, что связано с ЖКХ, часто связана с сезонностью.

«И вчера, и на будущее мы будем обязательно выносить и рассматривать „красные“ зоны», — обозначил глава региона.