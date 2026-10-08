25 тыс жителей Подмосковья подключили дома к газу с начала года

Жители Московской области продолжают подключать дома к газу по проекту «Социальная газификация». С начала 2026 года газом начали пользоваться 25 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С начала проекта «Социальная газификация» в 2021 году возможность подключения создали для 310 тыс. жителей Подмосковья. Из них 250 тыс. уже пользуются газом, в том числе 25 тыс. подключились с начала 2026 года.

Супруги Олег и Екатерина Орловы из деревни Назарово Пушкинского городского округа стали юбилейными абонентами Мособлгаза. Газ в их дом провели в этом году. Сейчас в деревне газифицированы 27 домовладений.

Президентский проект предусматривает бесплатное подведение газа до границ участков и действует бессрочно. Жители населенных пунктов, включенных в программу, могут подать заявку и подключиться в любое время.

«Более 3 тысяч населенных пунктов Подмосковья сегодня газифицированы. Задача регионального министерства — не просто подвести газ, но и сделать процесс оформления документов и сами работы максимально удобными для жителей. С начала этого года 10 тысяч подмосковных семей уже стали участниками президентского проекта и используют газ в своих домах», — сообщил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Он также отметил, что жители газифицированных населенных пунктов могут подать заявку на бесплатное подведение газа до границ участка через интерактивную карту газификации.

Подать заявку на подключение удобнее всего через личный кабинет клиента Мособлгаза. После этого заявитель может онлайн отслеживать статусы работ и подписывать документы, не выходя из дома. Такой порядок делает технологический процесс понятнее.

«Газовый маршрут» включает три блока: работы до границ участка, внутри участка и пуск газа в оборудование. Каждый блок разделен на этапы, статусы которых автоматически меняются онлайн.

Все населенные пункты Подмосковья, вошедшие в проект, обозначены на интерактивной карте газификации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.