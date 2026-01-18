сегодня в 10:59

213 тыс абонентов остаются без света в Запорожской области из-за ударов ВСУ

Из-за ударов ВСУ без электроснабжения остаются 213 тыс. абонентов и 386 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале .

Электричество практически полностью восстановили в городском округе Мелитополь. Без напряжения пока остаются районы Юровка, Авиагородок и Новый Мелитополь.

Также свет появился в Акимовском, Веселовском и частично Бердянском муниципальных округах. Энергетики продолжают работы на сетях, поврежденных в результате атаки БПЛА противника.

Ранее Балицкий рассказал, что ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру региона. В результате электричество пропало в значительной части Запорожской области.

Также отключения затронули Херсонскую область. Там уже восстановили электроснабжение путем перевода потребителей на резервные схемы, как отметил губернатор Владимир Сальдо.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.