17 населенных пунктов планируют газифицировать в Можайском округе в 2025 году

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов на совещании губернатора Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и представителями правительства региона рассказал, что в следующем году в Можайском округе планируется газифицировать 17 населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В плане компании на 2025 год газифицировать деревни Сычики, Новые Сычики, Колоцкое, Нововасильевское, Храброво, Преснецово, Кусково, Ягодино, Заслонино, Семейники, Дегтяри, Шаликово, Моденово, Холм, Настасьино, Рыльково, поселки Бородинского лесничества и Шаликово. Это более 1800 человек.

В соответствии с государственной программой «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» в Можайском округе планируется газифицировать дополнительно 48 населенных пунктов.

«Всего же до 2030 года „голубое топливо“ будет в 137 деревнях и поселках нашего округа», — подчеркнул глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.