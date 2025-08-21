17 МКД капитально отремонтировали в Дмитровском округе с начала года

В Дмитрове на улице 2-й Комсомольской, в доме № 1 ведется капитальный ремонт. Ход его выполнения проверил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов. Работы проводятся по решению собственников, за счет областного Фонда капремонта. Подрядчиком выступает ООО «Строймонтажцентр», сообщает пресс-служба администрации округа.

Представитель компании Александр Лощилов рассказал Михаилу Шувалову, что рабочие приступили к облицовке фасада еще в мае. Но, к сожалению, часто мешала непогода: во время сильных осадков и ветра в люльках, подвешенных на здании, работать категорически запрещено.

«Если позволят погодные условия, то вскоре все работы по утеплению фасада мы завершим. Ежедневно здесь работают не менее 12 специалистов», — доложил Александр Лощилов.

Днем строители соблюдают «час тишины»: на два часа они прерывают свою работу, так как в детском саду, расположенном в соседнем здании, у воспитанников наступает время дневного сна.

Общая площадь ремонта фасада составляет более 3 400 кв. м. Утеплитель укладывается в два слоя, сверху — декоративная фасадная плита. Проводится и ремонт балконных плит.

Специалисты уже отремонтировали входные группы подъездов: уложена новая плитка, заменены козырьки, осталось оштукатурить и покрасить стенки. В доме проведены работы по ремонту мягкой кровли, обновлению системы газоснабжения, замене стеклопакетов на лестничных площадках.

Михаил Шувалов, осмотрев здание, отметил, что все сделано добросовестно, это позволит дому быть более теплым и комфортным для проживания.

«Я с удовольствием наблюдаю, как работают специалисты, наш дом преображается на глазах, он будет очень красивый», — сказала жительница дома Михаилу Шувалову.

За ходом работ и соблюдением всех строительных норм следят специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Это гарантирует, что работы будут проведены качественно и в срок.

«Капитальный ремонт фасадов — это важный шаг в создании комфортной городской среды. Мы не только улучшаем внешний вид домов, но и делаем их более теплыми и современными. Для нас принципиально важно, чтобы жители ощущали положительные изменения в повседневной жизни. В этом году запланировано капитально отремонтировать 42 дома», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.