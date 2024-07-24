16 лифтов заменят в домах Подольска в этом году

В городском округе Подольск в нынешнем году заменят 16 лифтов в семи многоквартирных домах в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Лифтовой парк Московской области насчитывает около 60 тыс. лифтов, и с 2014 года в рамках данной программы было заменено 12,9 тыс. лифтов в многоквартирных домах Подмосковья.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский ранее сообщил, что весь лифтовой парк, отработавший нормативный срок 25 лет, в Подмосковье заменен.

«С 2020 года программа по замене лифтов реализуется в плановом режиме. В 2023 году было заменено около 270 лифтов, а в 2024 году планируется установить более 560 новых лифтов», — уточнил министр.

Наибольшая потребность в замене лифтового оборудования наблюдается в таких крупных городских округах, как Богородский, Балашиха, Мытищи, Электросталь, Сергиево-Посадский, Королев, Красногорск, Люберцы, Щелково, Домодедово, Пушкинский, Серпухов и Химки.

В этом году в городском округе Подольск планируется отремонтировать лифты по следующим адресам: мкрн Климовск, ул. Ленина, дом №27; ул. Большая Зеленовская, дом №62/2; ул. Космонавтов, дом №2; ул. Красная, дом №11/1; ул. Подольская, дом №20; ул. Юбилейная, дом №26 и другие.

Все новые лифты произведены в России и Белоруссии, что исключает риски сбоев поставок необходимых комплектующих. Приемка выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.

«Все новые лифты отвечают современным требованиям безопасности, новые кабины энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами и тихим ходом. Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены „умными датчиками“, отвечающими за дополнительную безопасность», — добавил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Жители Подмосковья могут ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов на 2024 год на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу», — заявил Воробьев.