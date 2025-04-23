150 объектов водоснабжения и водоотведения введут в строй в Подмосковье в 2025 г

150 объектов водоснабжения и водоотведения введут эксплуатацию в Подмосковье в 2025 году. При этом 45% работ приходится на 5 округов, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

«На сегодняшний день у нас в программе 2025 года 150 <...> объектов. Это те объекты, которые мы должны ввести в этом году», — сказал Кирилл Григорьев в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Он подчеркнул, что речь идет о 14 очистных сооружениях и канализационных насосных станциях, 37 участках сетей водоотведения, 51 водозаборном узле и 48 участках сетей водоснабжения.

По словам министра, это крупнейшие объекты в плане финансирования и объема выполняемых работ. При этом 45% работ приходится на 5 округов: Истра, Можайский, Дмитровский, Одинцовский и Коломну.

Григорьев добавил, что на сегодняшний день заключено 140 контрактов, что составляет 95%. Сейчас ведутся работы на 102 объектах, еще на 12 — завершены. На остальных работы стартуют до 1 августа. Работы на всех объектах ЖКХ будут завершены до 30 ноября.

Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье необходимо мобилизовать ресурсы для модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства. В регионе сейчас ведут модернизацию по 3 магистральным направлениям: водоснабжение и водоотведение, электроснабжение и теплоснабжение.