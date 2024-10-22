«Зудит ужасно»: из-за чего герпес появляется на губах и почему он такой противный

Возникновение простуды на губах может быть вызвано различными факторами, такими как переохлаждение, стресс, изменение климата или сезонные изменения, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Под названием „простуда на губах“ скрывается распространенное заболевание, известное как герпес I типа. Этот вирус проявляется характерными зудящими высыпаниями в виде пузырьков, как правило, на губах или в других областях, таких как крылья носа или кожа вокруг рта, и чаще всего возникает при ослабленном иммунитете», — сказал врач.

По его словам, как правило, в начале заболевание сопровождается зудом и покалываем в области будущих высыпаний, именно в этот момент наиболее эффективно использование специфической противовирусной местной терапии в виде популярных мазей и кремов, тогда есть шанс, сократить или даже не допустить сильного проявления заболевания.

Неронов уточнил, что единичные непродолжительные эпизоды появления простуды на губах можно лечить самостоятельно.

«Однако, если герпетические высыпания носят частый, рецидивирующий характер, сопровождаются при этом ознобом, общей интоксикацией и „плохим“ самочувствием в этих случаях необходимо обращение к специалисту — инфекционисту», — предупредил доктор.

Он отметил, что в рамках обследования и лечения специалист проведет оценку состояния организма пациента и даст необходимые рекомендации по профилактике рецидивов этой распространенной и иногда назойливой простуды.