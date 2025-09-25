ЗОЖ и вакцинация: как поддержать здоровье в сезон простуд

Репродуктолог, эндокринолог, врач высшей категории Анна Торосянц заявила, что в сезон простуд важно вовремя проводить вакцинацию, соблюдать базовые принципы ЗОЖ и грамотно взаимодействовать с болеющими людьми, сообщает «ФедералПресс» .

«И, конечно, бережное отношение к себе — если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома. Вовремя начатое лечение — залог быстрого выздоровления и отсутствия осложнений», — сказала доктор.

По ее словам, не стоит заниматься самостоятельной терапией, гораздо разумнее своевременно проконсультироваться со специалистом, даже если речь идет о выборе биоактивных добавок. Организм человека формируется под воздействием потребляемой пищи. Состояние здоровья и иммунной системы находятся в прямой зависимости от ежедневного рациона.

Следовательно, как для профилактики заболеваний, так и для восстановления здоровья необходимо тщательно планировать свой ежедневный рацион. Это становится особенно актуальным при появлении первых симптомов недуга и в период болезни.

