«Вино пил, мясо ел»: злоупотребление этими продуктами приводит к раку желудка

Избыточное потребление красного мяса, продуктов с высоким содержанием жиров, а также недостаток овощей и фруктов могут повышать риск развития рака желудка, сообщил РИАМО врач-онколог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов.

«Существует прямая связь между рационом питания и риском развития онкологических заболеваний ЖКТ. Исследования показывают, что избыточное потребление красного мяса, продуктов с высоким содержанием жиров, а также недостаток овощей и фруктов могут повышать риск развития рака желудка, кишечника и поджелудочной железы», — сказал Басанов.

Он добавил, что ожирение является фактором риска для многих видов рака, включая рак ЖКТ.

«Также чрезмерное употребление жареного, острого и алкоголя повышает риск развития онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Жареная пища содержит канцерогенные вещества, которые образуются при высоких температурах приготовления. Острые продукты могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, повышая риск воспалительных процессов и последующего образования опухолей», — рассказал онколог.

Басанов разъяснил, что алкоголь, особенно в больших количествах, повреждает клетки слизистой оболочки и способствует развитию рака пищевода, желудка и печени.

«Чрезмерное употребление жареной, острой пищи и алкоголя приводит к хроническому воспалению и повреждению клеток слизистой оболочки органов ЖКТ. Это создает условия для мутаций ДНК и развития злокачественных опухолей. Кроме того, алкоголь сам по себе является токсичным веществом, которое может вызывать повреждение клеток и способствовать их перерождению в раковые», — заключил он.

Всемирный день борьбы против рака — памятная дата, провозглашенная «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями» (UICC) и отмечаемая ежегодно 4 февраля. Цель этого международного дня — повышение осведомлённости о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к его предотвращению, выявлению и лечению.