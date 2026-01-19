Зима, которая «ворует» кислород: почему москвичам важно дышать глубже

Зимой жители мегаполиса чаще всего сталкиваются с незаметным, но очень коварным врагом — скрытой гипоксией, когда организму хронически не хватает кислорода, сообщила РИАМО врач-анестезиолог, реабилитолог (ГБО) АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Зайцева.

«Причина парадоксальна: холодный сезон сам по себе создает условия, в которых воздух становится тяжелее, а вредные примеси — концентрированнее. Температурные инверсии, плотные пробки, работа систем отопления, низкая влажность и отсутствие зелени приводят к тому, что загрязнения скапливаются в нижних слоях атмосферы и „висят“ над городом, будто невидимое зимнее одеяло. Именно поэтому в конце ноября москвичи нередко жалуются на сонливость, упадок сил, головные боли и снижение концентрации — классические признаки кислородного голодания», — сказала Зайцева.

Почему кислород так важен

Этот газ — топливо для каждой клетки. Он участвует в обменных процессах, помогает формировать антиоксиданты, выводит токсины и поддерживает нормальную работу всех органов. Когда его не хватает, организм растрачивает энергию быстрее, чем успевает ее восполнять.

Первым страдает головной мозг — самый «прожорливый» орган в плане потребления кислорода. Отсюда появляются раздражительность, быстрая утомляемость, ощущение «туманной головы». Если у человека есть хронические заболевания — гипертония, анемия, нарушения кровообращения или работы легких — гипоксия протекает тяжелее, провоцируя обострения.

Зимой уровень кислородного голодания увеличивается даже у тех, кто считает себя полностью здоровым. И это не личная особенность, а общий городской фон — следствие экологии мегаполиса.

Как помогает барокамера: кислород под давлением

Один из способов восполнить дефицит кислорода — гипербарическая оксигенация (ГБО). Барокамера выглядит как герметичная капсула, куда подается 100% кислород и создается давление выше атмосферного. В таких условиях кислород растворяется в жидких средах организма в 5–10 раз лучше обычного — и начинает работать там, где его не хватает.

Пациент испытывает ощущение, похожее на взлет самолета — закладывает уши. Это нормально и длится всего несколько минут. Затем давление выравнивается, и организм начинает интенсивно «пить» кислород всеми тканями.

Процедура занимает 35–40 минут, все время человек находится под наблюдением врача. Многие расслабляются и даже засыпают — настолько мягко проходит сеанс.

Чем полезен гипербарический кислород

• улучшает кровообращение и микроциркуляцию,

• ускоряет заживление тканей,

• снижает воспаление и отеки,

• формирует новые сосуды там, где их не хватало,

• укрепляет иммунитет,

• повышает работоспособность и уровень энергии,

• улучшает состояние кожи, нервной и эндокринной систем,

• усиливает действие медикаментов.

ГБО применяют при сердечно-сосудистых заболеваниях, неврологических расстройствах, гипертонии, мигренях, гастроэнтерологических проблемах, снижении иммунитета, хронической усталости, анемии, диабете, синдроме обострений сезонных заболеваний и просто для восстановления после длительных нагрузок. Ограничений по возрасту фактически нет. Процедуру проходят даже беременные. Противопоказания минимальны: ОРВИ, отит, эпилепсия, клаустрофобия и индивидуальная непереносимость.

В ноябре и декабре гипоксия ощущается сильнее: воздух плотнее, городские выбросы рассеиваются хуже, а организм тратит больше энергии на адаптацию к холоду. Поэтому восстановительный курс в барокамере — один из способов поддержать себя в сезон, когда силы иссякают быстрее обычного. 10–15 сеансов один-два раза в год могут заметно улучшить самочувствие, укрепить здоровье и помочь легче пережить долгую московскую зиму.

