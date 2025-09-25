Жуткие язвы появились у россиянки по всему телу после обычного удаления зуба

Россиянка удалила зуб, а спустя время обнаружила на своем теле жуткие язвы. У нее нашли буллезный дерматоз, сообщает «МК: срочные новости» .

Женщине провели штатную процедуру по удалению зуба. Через время все тело пациентки покрылось жуткими язвами. Они были не только во рту, но и на руках, туловище и т. д.

Россиянке поставили диагноз — буллезный дерматоз. Это дерматологическое заболевание, при котором у пациентов образовываются наполненные жидкостью пузыри на коже.

Заболевание обычно возникает из-за реакции на аллергены или химикаты. Также оно может быть вызвано аутоиммунными, генетическими или инфекционными причинами.

При появлении таких пузырьков на коже необходимо сразу обращаться к дерматологу.

